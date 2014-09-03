Кабмин намерен ввести санкции против России в октябре

Кабинет министров Украины рассчитывает ввести санкции в отношении России как страны-агрессора в октябре текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в Плане восстановления страны, который представил на заседании Кабинета министров премьер-министр Арсений Яценюк.

«Ввести санкции против агрессора, российских граждан и предприятий, которые поддерживают агрессию России против Украины в октябре 2014 года», - говорится в документе.

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Кроме того, согласно документу, общий ущерб, нанесенный Россией Украине, составляет более 1 трлн грн.

Как сообщал УНИАН, 14 августа Верховная Рада приняла закон о санкциях против России, который предусматривает более чем 20 видов ограничительных мер, в частности, прекращение транзита энергоресурсов. Это позволит правительству в ближайшее время передать на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны список санкций в отношении 172 физических и 65 юридических лиц из РФ и ряда других стран, которые поддерживают российскую агрессию на востоке Украины.