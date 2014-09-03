Межбанк закрылся долларом по 12,60 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 12,5000/12,9500, к 12:00 цены снизились 12,4500/12,6000. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 12,4000/12,6000.

Кака сообщает финансовая компания "ИнтерБизнесКонсалтинг", рублевый рынок открылся котировками 0,3349/0,3470, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3366/0,3410. К закрытию торгов цены понизились 0,3349/0,3407.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3132/34, а к 15:30 поднялись 1,3153/55.

Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 16,4150/17,0085, к 12:00 цены ушли вниз 16,3550/16,5560. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили 16,3065/16,5735.