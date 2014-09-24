Опционная торговля от ИнстаФорекс — стабильная и высокая прибыль!

Современный трейдинг не стоит на месте. На сегодняшний день придумано огромное количество специальных программ, инструментов и опций, которые делают работу трейдера значительно проще.

Бинарные опционы от компании ИнстаФорекс — это еще одна удобная возможность получить прибыль. Что может быть легче заключения сделок на повышение или понижение? Все, что понадобится для работы с бинарными опционами, это выбрать подходящий торговый инструмент.

Опционы от ИнстаФорекс — это:

- простота опционных стратегий и заранее известные риски и выигрыш;

- доступность опционной торговли и широкий диапазон стоимости опционов;

- возможность заработка при любой конъюнктуре рынка;

- отсутствие ограничений на количество купленных контрактов в сутки;

- выбор из 72-х торговых инструментов;

- сделки по опционам от 1 USD.

Как это работает, или как наши клиенты зарабатывают:

ИнстаФорекс предполагает, что на следующий день курс евро к доллару будет 1,4225 USD.

Вы прогнозируете, будет курс выше или ниже указанного уровня, и делаете выбор.

На следующий день, если прогноз оказался верным, вы получаете прибыль.

Торгуй бинарными опционами — самым современным и в то же время самым простым инструментом финансового рынка!

Связаться с представителями компании ИнстаФорекс и узнать все подробности вы можете любым удобным для вас способом. Менеджеры компании будут рады ответить на все ваши вопросы.

г. Киев, Оболонь, ул. Тимошенко, 21, корпус 9, офис 1

тел.: +38 (044) 36-222-34, 360-32-10, +38 (063) 194-83-17

E-Mail: instaforex@meta.ua Skype: InstaForexKiev

www.instaforex.com