Украина потребует от России компенсации за разрушенный Донбасс

Украина будет требовать от России компенсации за убытки, нанесенные востоку страны в результате военной агрессии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко на брифинге в Кабинете министров.

По его словам, Украина будет требовать компенсации через международные судебные инстанции.

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"Сегодня соответствующее поручение премьер дал Министерству юстиции и ведомствам экономического блока", - сказал Петренко.

"Мы сейчас собираем все эти факты и будем подсчитывать убытки, нанесенные нашим инфраструктурным объектам на востоке страны, и будем добиваться компенсации этих убытков от России как от государства-агрессора", - заявил он.

По словам Петренко, подсчет этих убытков сейчас ведется. "Конечный подсчет убытков возможен, когда завершатся боевые действия, но Россия однозначно будет нести, в том числе имущественную, ответственность за те убытки, которые нанесены на востоке (Украины)", - сказал министр и добавил, что это уничтожение шахт, мостов, вывоз оборудования с заводов и пр.