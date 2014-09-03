Киевляне за месяц уплатили 52 млн гривень военного сбора

Налогоплательщики Киева в августе уплатили в государственный бюджет более 52 млн грн военного сбора, сообщила пресс-служба столичного управления Государственной фискальной службы (ГФС).

В ведомстве отметили, что заработная плата на многих предприятиях Киева выплачивается в первых числах следующего за отчетным месяцем, поэтому уплата сбора за август, скорее всего, будет продолжаться и в сентябре.

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Как сообщал УНИАН, по данным ГФС, в августе в Украине было собрано 287,1 млн грн военного сбора, а в сентябре в бюджет может поступить порядка 500 млн грн.

31 июля депутаты приняли изменения в Налоговый кодекс, согласно которым временно, до 1 января 2015 года, введен новый общегосударственный военный сбор по ставке 1,5% с доходов физических лиц в форме зарплаты, поощрительных и компенсационных выплат, других выплат и вознаграждений.

По оценкам правительства, введение военного сбора позволит дополнительно привлечь в госбюджет 2,9 млрд грн. При этом Министерство финансов в ходе обсуждения проекта госбюджета на 2015 год приняло решение подготовить предложения о продлении срока действия военного сбора в размере 1,5% на весь 2015 год.