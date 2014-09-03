Максюта будет назначен и.о. министра экономики - источник
18:35, 03 сентября 2014Финансы
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Это решение будет оформлено соответствующим распоряжением.
Максюта фактически исполнял обязанности Шереметы / Фото УНИАН
Первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Анатолий Максюта будет назначен исполняющем обязанности министра экономического развития и торговли Украины, сообщили УНИАН источники в правительстве.
"Это решение будет оформлено соответствующим распоряжением", - сообщил источник.
После заседания правительства, 3 сентября, министр Кабинета министров Остап Семерак в интервью журналистам также не исключил назначения Максюты на должность и.о. министра.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада поддержала решение об освобождении Павла Шереметы с должности министра экономического развития и торговли. «За» проголосовали 252 народных депутатов из 314 зарегистрированных в сессионном зале.
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