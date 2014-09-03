К восстановлению Донбасса могут привлечь частных инвесторов

Кабинет министров намерен привлекать частных инвесторов через механизм государственно-частного партнерства для восстановления инфраструктуры Донбасса.

Об этом заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Анатолий Максюта, сообщила пресс-служба министерства.

«Такой вид партнерства может стать платформой для решения задач развития и решения проблем, стоящих перед Украиной, в том числе - связанных с восстановлением территорий, подвергшихся разрушению в результате вооруженного конфликта», - приводит пресс-служба слова Максюты.

По его словам, до сих пор потенциал государственно-частного партнерства в Украине был использован не в полной мере через сложную бюрократическую систему.

Читайте такжеУкраина потребует от России компенсации за разрушенный Донбасс

Замминистра выразил уверенность, что сейчас в Украине созданы благоприятные законодательные условия для реализации совместных проектов с бизнес-структурами.

«Наша предыдущая ошибка была в том, что мы слишком зарегулировали этот процесс, особенно нормативными документами, все было бы правильно, но никто не хотел вдаваться в эти бюрократические джунгли. Однако, на сегодняшний день мы создали и законодательные, и общественные условия для партнерства», - отметил Максюта.

Как сообщал УНИАН, 15 мая Американская торговая палата (АТП) в Украине создала Украинский экспертный центр по вопросам государственно-частного партнерства и инфраструктуры для привлечения частных инвестиций в национальную экономику.

Центр должен стать платформой для консультаций и сотрудничества между бизнесом, правительством, местными органами власти и международными экспертами, а работа с правительственными органами уже идет на достаточно эффективном уровне.

Справка УНИАН. В 2013 году в Украине в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) реализовывалось 160 проектов в разных сферах хозяйственной деятельности.

В частности, 71 проект в сфере водоснабжения (44% заключенных соглашений), 32 – в сфере производства, транспортировки и поставки тепла, 16 проектов – в сфере строительства и эксплуатации транспортной инфраструктуры (в том числе морских и речных портов).

Самой распространенной формой сотрудничества между государственным и частным секторами, по информации Минэкономразвития, остается концессия - взаимовыгодный договор, когда государство передает бизнесу права на использование какого-то объекта или имущества.