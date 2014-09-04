В России предложили ввести налог на полеты за границу

Депутаты Госдумы решили, что несправедливо, когда билеты на самолет по России стоят дороже рейсов за границу и предложили изменить налоговый кодекс, говорится в сюжете "Дождя".

С инициативой выступил депутат Олег Нилов. И предложил для зарубежных перевозок установить ставку НДС на уровне 18%, а билеты на полёты по стране, наоборот, освободить от этого налога.

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«Не должно быть выгоднее летать на курорты Европы, Африки и Америки, по сравнению с Камчаткой, Сибирью и другими отечественными направлениями». А вот противники инициативы уже назвали предложение первым скрежетом железного занавеса.