В России предложили ввести налог на полеты за границу
08:40, 04 сентября 2014Финансы
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Депутаты не хотят, чтобы летать на курорты Европы, Африки и Америки было выгоднее по сравнению с Камчаткой, Сибирью.
REUTERS
Депутаты Госдумы решили, что несправедливо, когда билеты на самолет по России стоят дороже рейсов за границу и предложили изменить налоговый кодекс, говорится в сюжете "Дождя".
С инициативой выступил депутат Олег Нилов. И предложил для зарубежных перевозок установить ставку НДС на уровне 18%, а билеты на полёты по стране, наоборот, освободить от этого налога.
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«Не должно быть выгоднее летать на курорты Европы, Африки и Америки, по сравнению с Камчаткой, Сибирью и другими отечественными направлениями». А вот противники инициативы уже назвали предложение первым скрежетом железного занавеса.
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