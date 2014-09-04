Чехия выступила за сокращение списка санкций ЕС против России

Чехия поддержит финансовые санкции ЕС в отношении Российской Федерации, но будет настаивать на сокращении списка санкций продукции так называемого «двойного назначения». Решение приняло правительство Чехии, передает радио "Прага".

В среду, 3 сентября, на своем заседании правительство Чешской Республики официально одобрило мнение премьер-министра страны Богуслава Соботки по поводу введения нового пакета санкций ЕС в отношении России.

Теперь сделанное Соботкой ранее заявление о том, что Чехия оставит за собой право не соглашаться со всем, что предлагает Европейская Комиссия, вносить предложения, изменения и даже накладывать вето, можно расценивать не как личное мнение премьера, а как позицию правительства страны.

После заседания кабинета министров Богуслав Соботка заявил, что во время переговоров с европейскими коллегами он будет защищать чешское машиностроение, экспортирующее свою продукцию в Россию.

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Таким образом, можно сделать вывод, что Чехия готова наложить вето на санкции, касающиеся поставок в Россию машиностроительной продукции. Чехия поддержит финансовые санкции ЕС в отношении Российской Федерации, но будет настаивать на сокращении списка санкций по поставке продукции так называемого «двойного назначения». Машиностроение относится как раз к этой сфере.