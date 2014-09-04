Российское эмбарго обойдется ЕС в 5 млрд евро в год

Российский запрет на поставки продовольствия из Европы, ответ Москвы на введенные из-за кризиса в Украине санкции ЕС, будет стоить Евросоюзу 5 миллиардов евро в год, говорится во внутреннем документе ЕС, с которым ознакомился Reuters.

"Общие временные ограничения, применяемые в настоящее время Россией, потенциально угрожают торговле на сумму 5 миллиардов евро", - говорится в документе, который был представлен Еврокомиссии в Брюсселе в среду.

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Министры сельского хозяйства ЕС встретятся в Брюсселе в пятницу, чтобы обсудить ответные меры на эмбарго, которое Россия объявила в августе.

Москва ввела годичный запрет на ввоз мясной, рыбной и молочной продукции, а также овощей и фруктов, из государств ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии в ответ на санкции Запада за роль РФ в украинском кризисе.