Межбанк открылся долларом по 12,95 гривень

В четверг, 4 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к открытию торгов установились на уровне 12,50/12,95 грн/долл. против 12,40/12,60 грн/долл. на закрытии торгов 3 сентября.

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Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к открытию торгов установились на уровне 16,4225/17,0165 грн/евро против 16,3065/16,5735 грн/евро на закрытии торгов в среду. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар скорректировались – 1,3137/1,3139 (среда - 1,3132/1,3134).

По отношению к российскому рублю котировки гривни к открытию торгов установились на уровне 0,3395/0,3518 грн/рубль против 0,3349/0,3407 грн/рубль на закрытии торгов 3 сентября.

В среду Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по курсу 12,4000/12,9000 грн/долл.