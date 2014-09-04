НБУ договорился с банкирами удерживать курс гривни на уровне 12,4-12,9 за доллар

Национальный банк Украины в ходе совещания с представителями 40 крупнейших украинских банков договорился с банкирами об удержании обменного курса гривни на уровне 12,4-12,9 грн/долл. в течение ближайших недель.

Об этом говорится в сообщении регулятора на странице в сети Facebook со ссылкой на итоги совещания.

Согласно сообщению, участники встречи обсудили текущую ситуацию на валютном рынке, согласовали свои действия с целью сохранения тенденции к укреплению гривни и подтвердили свои намерения способствовать преодолению негативных тенденций на валютном рынке. Банкиры также отметили позитивное влияние антикризисных мер Нацбанка на валютный рынок. По мнению банкиров, объективным является обменный курс на уровне 12,4-12,9 грн/долл., который сложился сегодня на межбанке.

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Как сообщал УНИАН, 27 августа к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке котировки гривни к доллару США повысились до уровня 13,00/14,00 грн/долл. после очередного исторического минимума в 14,40/14,80 грн/долл. на 12:00. Нацбанк для стабилизации ситуации на валютном рынке повысил норму обязательной продажи валютной выручки до 100% и продлил требование по ограничению сроков расчетов по внешнеэкономическим контрактам до 90 дней, а также закрепил за собой право требовать от банков приостановки проведения операций клиентов, имеющих повышенный риск их использования в противоправных целях.

Помимо этого, регулятор отменил штрафные санкции к банкам за нарушение экономических нормативов до 1 января 2015 года и обязал банки выдавать валютные кредиты юрлицам и предпринимателям исключительно для оплаты внешнеэкономических контрактов, а также продлил ограничения на депозитном рынке и по операциям клиентов с валютой, которые действовали до 1 сентября, еще на три месяца

Меры регулятора привели к укреплению национальной валюты. Средневзвешенный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 3 сентября на конец рабочего дня составил 12,4590 грн/долл., что на 32 копейки выше курса на конец предыдущего рабочего дня.