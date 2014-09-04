Курс рубля обвалился в преддверии принятия Западом новых санкций против России

Курс рубля на торгах в четверг, 4 сентября, снижается к доллару и евро после резкого роста накануне, передает ПРАЙМ.

Так, на валютых торгах на Московской бирже доллар уже подорожал на 10 копеек и стоит 36,95 рубля. Курс евро повысился на 5 копеек - до 45,57 рубля.

По мнению экспертов, отток капитала, связанный с ожиданием введения новых санкций против России на фоне роста геополитической напряженности, продолжается и так просто остановиться не может. Экспортеры пассивны и поддержка рублю с этой стороны слабая.

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Эксперты считают: пока международные рынки капитала остаются де-факто закрытыми для российских компаний, то на внутреннем рынке может сохраняться значительный дефицит иностранной валюты. Надежды на поддержку со стороны ЦБ в ближайшее время также мало.

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