«ПриватБанк» начал выплаты вкладчикам "Брокбизнесбанка" и банка "Форум"

«ПриватБанк» с 3 сентября начал выплаты гарантированных возмещений по депозитам вкладчикам ликвидируемых "Брокбизнесбанка" и банка "Форум".

Как сообщила пресс-служба «ПриватБанка», получить средства можно в любом из 2 456 отделений «ПриватБанка» в городах и районах Украины. Выплаты средств будут осуществляться согласно реестру вкладчиков, имеющих право на возмещение за счет средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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Согласно сообщению, вкладчики могут получить возмещение в любом отделении «ПриватБанка», предъявив паспорт и оригинал идентификационного номера. Максимальный размер гарантированной к возмещению суммы по вкладам физических лиц ликвидируемых банков, включая проценты, составляет 200 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в банк "Форум" с 14 марта, после чего 13 июня Национальным банком было принято решение о ликвидации банка.

Банк «Форум» (Киев) работал на рынке Украины с 1994 года и входил в группу крупных банков.

Фонд гарантирования начал процедуру ликвидации «Брокбизнесбанка» 11 июня на основании решения НБУ об отзыве банковской лицензии и ликвидации. С 3 марта в банке работала временная администрация.

«Брокбизнесбанк» работал на рынке Украины с 1991 года и входил в группу крупных банков. Основным владельцем банка является группа ВЕТЭК Сергея Курченко.