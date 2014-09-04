Нацбанк 8 сентября проведет аукцион по продаже валюты

Национальный банк Украины в понедельник, 8 сентября, планирует провести аукцион по продаже иностранной валюты, сообщил УНИАН казначей крупного коммерческого банка.

Согласно информации собеседника агентства, минимальная заявка от банка на аукцион составляет 1 млн долл., каждый банк может подать одну заявку с определением целевых потребностей. Заявки могут быть поданы участниками до 15.00 4 сентября.

Казначей отметил, что купленная на валютном аукционе иностранная валюта должна быть использована по целевому назначению в течение пяти рабочих дней со дня зачисления этой валюты на корреспондентский счет уполномоченного банка.

По данным пресс-службы НБУ, соглашения на аукционе будут заключаться исключительно в долларах США.

Как сообщила пресс-служба регулятора, неиспользованную по назначению иностранную валюту в сумме, превышающей 1 млн долл., банк будет обязан продать регулятору. Если же общий остаток средств неиспользованной иностранной валюты не превышает 1 млн долл., банк сможет использовать ее на другие цели.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в ходе совещания с представителями 40 крупнейших украинских банков договорился с банкирами об удержании обменного курса гривни на уровне 12,4-12,9 грн/долл. в течение ближайших недель.

27 августа к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке котировки гривни к доллару США повысились до уровня 13,00/14,00 грн/долл. после очередного исторического минимума в 14,40/14,80 грн/долл. на 12:00. Нацбанк для стабилизации ситуации на валютном рынке повысил норму обязательной продажи валютной выручки до 100% и продлил требование по ограничению сроков расчетов по внешнеэкономическим контрактам до 90 дней, а также закрепил за собой право требовать от банков приостановки проведения операций клиентов, имеющих повышенный риск их использования в противоправных целях.

Помимо этого, регулятор отменил штрафные санкции к банкам за нарушение экономических нормативов до 1 января 2015 года и обязал банки выдавать валютные кредиты юрлицам и предпринимателям исключительно для оплаты внешнеэкономических контрактов, а также продлил ограничения на депозитном рынке и по операциям клиентов с валютой, которые действовали до 1 сентября, еще на три месяца

Меры регулятора привели к укреплению национальной валюты. Средневзвешенный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 3 сентября на конец рабочего дня составил 12,4590 грн/долл., что на 32 копейки выше курса на конец предыдущего рабочего дня.