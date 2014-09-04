Гривня на межбанке к середине торгов упала до 13,20 за доллар

В четверг, 4 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов снизились до 12,90/13,20 грн/долл. против 12,50/12,95 грн/долл. на открытии торгов.

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Как сообщили УНИАН казначеи коммерческих банков, котировки гривни по отношению к евро к середине торгов понизились до 16,9609/17,3540 грн/евро против 16,4225/17,0165 грн/евро на открытии торгов.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к 12:00 понизились до 0,3490/0,3579 грн/рубль против 0,3395/0,3518 грн/рубль на открытии торгов.