Гривня на межбанке к середине торгов упала до 13,20 за доллар
13:30, 04 сентября 2014Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро к середине торгов понизились до 16,9609/17,3540 грн/евро.
Котировки снизились до 12,90/13,20 грн/долл. / Фото УНИАН
В четверг, 4 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов снизились до 12,90/13,20 грн/долл. против 12,50/12,95 грн/долл. на открытии торгов.
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Как сообщили УНИАН казначеи коммерческих банков, котировки гривни по отношению к евро к середине торгов понизились до 16,9609/17,3540 грн/евро против 16,4225/17,0165 грн/евро на открытии торгов.
По отношению к российскому рублю котировки гривни к 12:00 понизились до 0,3490/0,3579 грн/рубль против 0,3395/0,3518 грн/рубль на открытии торгов.
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