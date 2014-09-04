У Яценюка пока не знают, сколько будет стоить строительство стены на границе с Россией

Министр финансов Александр Шлапак отмечает, что пока нет никаких расчетов относительно строительства стены на границе с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам во время закрытого заседания парламента, отвечая на вопрос о том, поступали ли в Минфин уже какие-то расчеты, касающиеся этого проекта.

«Пока у нас расчетов таких нет», - сказал министр и добавил, что пока есть только идея строительства такой стены, и соответствующие структуры готовят предложения по этому проекту.

После рассмотрения этих предложений будут проводиться расчеты.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что правительство в рамках мер по обустройству государственной границы с Российской Федерацией начинает реализацию проекта «Стена».

Еще раньше, в июне председатель Днепропетровской ОГА Игорь Коломойский предложил президенту Украины Петру Порошенко концепцию строительства на границе между Украиной и Россией защитного сооружения протяженностью 1974 километра.

По словам заместителя председателя ОГА Бориса Филатова, «Днепропетровская ОГА и Коломойский предлагают за свой счет, в виде частного партнерства с государством, построить на границе между Украиной и Россией защитное сооружение. Мы направили концепцию этого проекта в Администрацию президента Украины». По его словам, минимальная стоимость защитного сооружения на границе составит 100 млн евро.

«Это не будет такое же мощное защитное сооружение, как, например, в Израиле. Это также не значит, что “стена” должна решить все проблемы на границе. Это одна из частей комплексного вопроса защиты государственной границы Украины”, - подчеркнул Филатов.

По словам заместителя председателя ОГА Алексея Бурика, сооружение будет иметь вид двухметровой металлической сетки, скрепленной металлическими столбами. Сверху планируется установить 25-сантиметровое ограждение из колючей проволоки.

Для выполнения отмеченного проекта понадобится 5-7 месяцев.