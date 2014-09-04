Порошенко предлагает депутатам создать антикоррупционное бюро
Национальное бюро создается как государственный правоохранительный орган
Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады как безотлагательный проект Закона «О системе специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции», которым предлагается создать Национальное антикоррупционное бюро.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
Согласно проекту документа Национальное бюро создается как государственный правоохранительный орган, на который возлагается предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие уголовных правонарушений, отнесенных к его компетенции.
Среди задач Национального бюро - противодействие криминальным коррупционным правонарушениям, которые совершены должностными лицами, уполномоченными на исполнение функций государства или местного самоуправления, и представляют угрозу национальной безопасности.
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В соответствии с законопроектом, основными функциями новосозданного государственного органа должны стать досудебное расследование отнесенных к его подследственности уголовных правонарушений и проведение оперативно-розыскных мероприятий.