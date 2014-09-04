Порошенко предлагает депутатам создать антикоррупционное бюро

Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады как безотлагательный проект Закона «О системе специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции», которым предлагается создать Национальное антикоррупционное бюро.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Согласно проекту документа Национальное бюро создается как государственный правоохранительный орган, на который возлагается предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие уголовных правонарушений, отнесенных к его компетенции.

Среди задач Национального бюро - противодействие криминальным коррупционным правонарушениям, которые совершены должностными лицами, уполномоченными на исполнение функций государства или местного самоуправления, и представляют угрозу национальной безопасности.

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В соответствии с законопроектом, основными функциями новосозданного государственного органа должны стать досудебное расследование отнесенных к его подследственности уголовных правонарушений и проведение оперативно-розыскных мероприятий.