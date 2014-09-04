Европейский цетробанк снизил базовую ставку до рекордно низкого уровня

Европейский центробанк (ЕЦБ) понизил базовую ставку до 0,05% с 0,15%, а ставку по депозитам, на которых коммерческие банки размещают у него средства, — до минус 0,2% с минус 0,1%. Это рекордно низкие значения в истории еврозоны, пишут "Ведомости".

К такому шагу ЕЦБ вынудило состояние европейской экономики (рост во II квартале был нулевым, размер ВВП, в отличие от США и Великобритании, остается меньше докризисного) и все возрастающая угроза дефляции: в августе она составила 0,3% в годовом выражении (это пятилетний минимум), тогда как цель ЕЦБ — чуть менее 2%.

На этой новости курс евро к доллару упал почти на 1% до $1,3078, минимального уровня с июля 2013 г.

В мае президент ЕЦБ Марио Драги практически гарантировал, что в следующем месяце предпримет активные меры по стимулированию экономики. После чего ЕЦБ понизил в июне базовую ставку по кредитам до 0,15% с 0,25% и ввел отрицательную ставку по депозитам (-0,1%). После майского заявления Драги евро стал слабеть, и его курс к корзине валют стран — основных торговых партнеров за этот период снизился на 3,5%, отмечает Марко Валли, аналитик UniCredit. По его расчетам, это должно добавить росту ВВП еврозоны около 0,3 процентного пункта в годовом выражении в конце этого — начале следующего года, а инфляции — максимум 0,2 п.п.

Это не очень существенная помощь экономике, поэтому ЕЦБ продолжает обсуждать возможность начала программы количественного смягчения. На сегодняшнем заседании речь шла о скупке ценных бумаг, обеспеченных активами (ABS), и ипотечных облигаций, сообщили Reuters источники, знакомые с ситуацией. Драги, вероятно, сегодня на пресс-конференции объявит о такой программе, она может продлиться три года. Скупка активов может начаться в этом году, сообщило Reuters со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

В конце августа ЕЦБ нанял крупнейшую компанию мира по управлению паевыми фондами BlackRock в качестве консультанта по возможной схеме скупки облигаций. С помощью выкупа ЕЦБ рассчитывает стимулировать рынок ABS и предложить малому бизнесу альтернативный источник финансирования (помимо банковского кредитования).