Гривня закрыла межбанк на отметке 13,10 за доллар

В четверг, 4 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов повысились до 12,85/13,10 грн/долл. против 12,90/13,20 грн/долл. на 12:00.

Как сообщили УНИАН казначеи коммерческих банков, котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов повысились до 16,8000/17,1500 грн/евро против 16,9609/17,3540 грн/евро на 12:00.

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По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов повысились до 0,3470/0,3520 грн/рубль против 0,3490/0,3579 грн/рубль на 12:00.

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