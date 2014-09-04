В Нацбанке говорят, что доллары со счета можно получить через кассу

Иностранную валюту с собственного текущего счета, депозитного счета уполномоченный банк может выдать через кассу банка по заявлению на выдачу наличности.

Об этом сообщается на официальной странице Нацбанка в Facebook.

«В связи с многочисленными запросами банков относительно практического применения отдельных требований постановления Правления Национального банка Украины от 29.08.2014 № 540 “О введении дополнительных механизмов для стабилизации денежно-кредитного и валютного рынков Украины” Национальный банк Украины предоставляет следующие разъяснения», - говорится в сообщении

В соответствии с подпунктом 13 пункта 1 Постановления № 540 выдача наличных денежных средств в пределах Украины за электронными платежными средствами, эмитированные как резидентами, так и нерезидентами, осуществляется исключительно в гривнях.

В сообщении отмечается, что снятие наличных средств с текущих (в том числе карточных) и депозитных счетов с использованием электронных платежных средств, осуществляется в гривнях.

При осуществлении такой операции используется курс покупки безналичной иностранной валюты за гривню уполномоченного банка на момент совершения операции (без подачи соответствующего заявления клиентом).

В то же время, если клиент желает получить наличные средства в иностранной валюте с собственного текущего (в том числе карточного), депозитного счетов, уполномоченный банк осуществляет выдачу наличной иностранной валюты через кассу банка по заявлению на выдачу наличности.

"Согласно 14 пункта 1 Постановления № 540 иностранная валюта, переведенная из-за границы в пользу физического лица - резидента и нерезидента для выплаты наличными деньгами без открытия счета, выплачивается получателю исключительно в гривнях", - сообщает НБУ.

С целью выполнения этого требования уполномоченные банки должны осуществлять выплату таких переводов: наличными в гривнях без открытия счета (без подачи соответствующего заявления клиентом) по курсу покупки безналичной иностранной валюты за гривню уполномоченного банка на момент осуществления операции; если клиент желает получить средства в иностранной валюте, банк осуществляет зачисление таких средств на текущие (в том числе карточные) счета клиентов.

Выдача наличной иностранной валюты с текущих (в том числе карточных), депозитных счетов осуществляется с учетом ограничений установленных Постановлением № 540.