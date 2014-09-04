Украина получила второй транш от МВФ в объеме $1,4 млрд

Украина 4 сентября получила второй транш кредита от Международного валютного фонда в объеме 1,39 млрд долл. в рамках выполнения двухлетней кредитной программы stand-by, сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

«В соответствии с письмом о намерениях правительства Украины и Национального банка в Международный валютный фонд, которое было одобрено 29 августа Советом директоров Международного валютного фонда, Украина получила 4 сентября второй транш от МВФ по программе «стенд-бай» в размере 914,7 млн СДР (примерно 1,39 млрд долл.)», - говорится в сообщении министерства.

Согласно сообщению, часть транша в сумме около 1 млрд долл. будет направлена на поддержку государственного бюджета.

По данным Минфина, кредит МВФ предоставляется под 3% годовых, ставка единоразовой комиссии составляет 0,15%, ставка сервисного сбора – 0,5% от суммы транша.

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Как сообщал УНИАН, 29 августа Совет директоров ключевого кредитора Украины – Международного валютного фонда на своем заседании одобрил отчет о выполнении программы экономических реформ в Украине и принял решение выделить нашей стране второй транш кредитной программы stand-by в размере 1,39 млрд долл.

МВФ одобрил программу сотрудничества с Украиной в конце апреля текущего года общим объемом 17 млрд долл. Первый кредитный транш Украина получила в начале мая, его объем составил 3,2 млрд долл. Средства были направлены на пополнение резервов Национального банка.

Осенью Украина рассчитывает убедить Совет директоров Фонда выделить нашей стране до конца года третий и четвертый кредитные транши одним платежом в объеме 2,2 млрд долл. США.