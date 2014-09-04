Fitch подтвердило рейтинги 9 украинских банков

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило национальные долгосрочные рейтинги семи украинских банков с иностранным капиталом на уровне «AAA(ukr)» и государственных «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка» – на уровне «AA-(ukr)», сообщила пресс-служба агентства.

Согласно сообщению, в частности, Fitch подтвердило рейтинги «Проминвестбанка», «УкрСиббанка», «Укрсоцбанка», «ВТБ банка» «ПроКредит Банка», «Правекс-Банка» и «Креди Агриколь Банка».

Одновременно агентство повысило национальный долгосрочный рейтинг «Альфа-Банка» в национальной валюте с уровня «BBB-(ukr)» до «AA+(ukr)».

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне "ССС" и снизило кредитный рейтинг страны в национальной валюте до "ССС" с "В-".

Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в национальной валюте государственных «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка» с «В-» до «ССС» и подтвердило долгосрочные рейтинги в нацвалюте 8 украинских банков с иностранным капиталом на уровне «В-»: «Укрсиббанка», «ВТБ Банка», «Прокредит Банка», «Правекс-Банк», «Креди Агриколь Банка», «Проминвестбанка», «Укрсоцбанка», «Альфа-Банка», а также поместило долгосрочный рейтинг в нацвалюте «ПриватБанка» на уровне «B-» в список Rating Watch. В то же время агентство подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте всех 11 банков на уровне «ССС».