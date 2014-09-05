Гривня на открытии межбанка укрепилась до 12,98 за доллар

В пятницу, 5 сентября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок до 12,7500/12,9800, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Котировки по евро-гривне составили 16,4935/16,7935.

Цены на российскую валюту повысились до 0,3452/0,3514.

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Как сообщал УНИАН, в четверг, 4 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов повысились до 12,85/13,10 грн/долл. против 12,90/13,20 грн/долл. на 12:00.