Гривня на открытии межбанка укрепилась до 12,98 за доллар
10:55, 05 сентября 2014Финансы
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Украинская валюта снова поднялась выше уровня в 13 грн/долл.
Гривня продолжает укреплять позиции на межбанковском рынке / Фото УНИАН
В пятницу, 5 сентября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок до 12,7500/12,9800, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.
Котировки по евро-гривне составили 16,4935/16,7935.
Цены на российскую валюту повысились до 0,3452/0,3514.
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Как сообщал УНИАН, в четверг, 4 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов повысились до 12,85/13,10 грн/долл. против 12,90/13,20 грн/долл. на 12:00.
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