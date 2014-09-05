У Яценюка есть два сценария экономического развития Украины

Кабинет министров Украины утвердил прогнозные показатели экономического развития страны на 2015 -2017 годы, ранее представленные Министерством экономического развития и торговли Украины. Решение правительства закреплено в постановлении №404, опубликованном на веб-портале Кабмина.

В частности, согласно документу, предполагается, что Украина будет развиваться по одному из двух сценариев. Один предполагает незначительный рост ВВП уже в 2015 году – на 0,3%, второй – на 2%.

«Номинальный ВВП рассчитан по первому сценарию в объеме 1,7 трлн грн, по второму – 1,8 трлн грн», - говорится в постановлении.

Инфляция в годовом выражении, как ожидается, в 2015 году составит от 10,9% до 13% в зависимости от избранного сценария развития страны. Прибыль предприятий составит – от 235,9 млрд грн до 246,9 млрд грн, а фонд оплаты труда - от 506,2 млрд грн до 526,1 млрд грн. При этом средняя месячная зарплата штатного работника в зависимости от сценария составит от 3703 грн до 3846 грн. Уровень безработицы по методологии Международной организации труда рассчитан в диапазоне 9,8% - 10,2%.

Кабмин также предполагает два сценария развития экономики страны в 2016 и в 2017 году. В частности, по первому сценарию рост ВВП в 2016 году составит 2,5%, в 2017 году – 3%. По второму сценарию - 4,5% и 6,5% соответственно. Инфляция в годовом выражении по первому сценарию составит в 2016 году 9%, в 2017 – 5,6%. По второму сценарию инфляция в 2016 году составит 9,4%, в 2017 году – 6,4%.

Прибыль предприятий в зависимости от сценариев развития страны рассчитан в диапазоне 274,9 млрд грн – 299,2 млрд грн в 2016 году, и 314,9 млрд грн – 360,4 млрд грн в 2017 году. При этом фонд оплаты труда составит от 555,6 млрд грн до 594,6 млрд грн в 2016 году, и от 600 млрд грн до 668,2 млрд грн в 2017 году.

Среднемесячная зарплата штатного работника рассчитана для 2016 года в диапазоне 4076-4376 грн, для 2017 года – в диапазоне 4417-4935 грн.

Как сообщал УНИАН, в июле Министерство экономического развития Украины рассматривало два сценария развития экономики Украины в 2015 году и прогнозировало незначительный рост экономики на уровне от 0,3% до 2%, а также инфляцию на уровне 8,7-9,8%.

Оба сценария предполагали восстановление положительной динамики роста ВВП в 2015 году, разница была лишь в глубине реформ, в ситуации на газовом рынке, в торговой сфере с Россией и ЕС. В то же время, в Минэкономразвития отмечали, что даже самые оптимистичные оценки не будут достаточными для преодоления кризисных явлений.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings обнародовало свой прогноз, по которому в 2015 и 2016 годах Украина не сможет выйти на положительную динамику роста экономики, и потому показатели роста ВВП страны окажутся на нулевом уровне.

В свою очередь Международный валютный фонд спрогнозировал, что падение Украинской экономики в случае продолжения военных действий по итогам 2014 года составит не менее 7,25% и продолжит падение в 2015 году.