НБУ продлил банкам сроки погашения кредитов

Национальный банк Украины принял решение о продлении сроков погашения банками кредитов, предоставленных им регулятором, для улучшения состояния их ликвидности, сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, соответствующая норма предусмотрена постановлением правления НБУ от 4 сентября № 551.

"Учитывая сложную экономическую ситуацию в Украине и существенное ограничение доступа банков Украины к внутреннему и внешнему фондированию, Национальный банк перенес сроки погашения банками основной суммы задолженности по кредитам Национального банка Украины для поддержания ликвидности и кредитам по сохранению ликвидности с сентября - ноября 2014 до 10 декабря 2014 года ", - отмечается в сообщении.

Комментируя принятое постановление, директор генерального департамента банковского надзора Алла Шульга отметила, что такой шаг позволит банкам временно высвободить средства, что повысит их способность обеспечивать своевременность и полноту выполнения обязательств перед клиентами.

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Как сообщал УНИАН, до 30 сентября завершится стресс-тестирование 35 украинских банков, и после обработки отчетов о результатах этого тестирования Нацбанк определит необходимые объемы докапитализации банков.

Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в 17 банков: «Актив-Банк», «Терра Банк», «УФС», «Золотые ворота», «Еврогазбанк», «Финростбанк», «Старокиевский банк», «АвтоКразБанк», «Захидинкомбанк», «Пивденкомбанк», «Промэкономбанк», «Интербанк», «Форум», «Меркурий», «Брокбизнесбанк», «Реал Банк», «Даниэль».