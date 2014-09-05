S&P прогнозирует ухудшение качества активов украинских банков

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's прогнозирует ухудшение качества активов украинских банков и увеличение расходов на формирование резервов по выданным кредитам в ближайшие два года, говорится в сообщении агентства.

Standard & Poor's ожидает, что в ближайшие два года банковский сектор Украины будет характеризоваться низким качеством регулирования и надзора, низкими показателями прибыли, скорректированной с учетом рисков, и неблагоприятными условиями фондирования и ликвидности. Негативное влияние на банки, по прогнозам агентства, будет оказывать ухудшение макроэкономической ситуации и глубокая рецессия в экономике Украины в 2014 году, а также продолжающийся отток депозитов.

Согласно сообщению, S&P также отнесло банковский сектор Украины к наиболее рисковой группе - десятой по уровню отраслевых и страновых рисков.

«Наша оценка экономического риска «10» (присваивается странам с наибольшими рисками по шкале от 1 до 10) отражает очень слабую экономическую среду и высокий геополитический риск», - говорится в сообщении агентства.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 24 июля ввел чрезвычайный режим работы банковской системы в Донецкой, Луганской областях и АР Крым, в рамках которого регулятор может принять решение о приостановлении или полном запрете деятельности банков или проведении отдельных операций, а также требовать любую дополнительную информацию от банков.

Одновременно в рамках чрезвычайного режима работы НБУ разрешил банкам по отдельным направлениям действовать по упрощенной процедуре, при этом обязав банки принимать меры для обеспечения сохранности жизни и здоровья работников. Чрезвычайный режим работы банковской системы может вводиться на отдельных территориях и на определенный срок.

Регулятор временно, до 1 января 2015 года, отменил штрафные санкции к банкам за нарушения экономических нормативов, связанные с оккупацией Крыма, военными действиями в Донецкой и Луганской областях и девальвацией гривни, при выполнении этими банками ряда ограничений в работе.