Центробанк России признал, что из страны уйдет $100 млрд

Отток капитала в 2014 году будет около или меньше $100 млрд. Об этом заявила журналистам на XII Международном банковском форуме в Сочи первый зампред Банка России Ксения Юдаева, сообщает ИТАР-ТАСС.

"По нашим оценкам, будет меньше ($100 млрд). Может быть, около $100 млрд", - заявила Юдаева. В начале весны, до осложнения геополитической ситуации, регулятор делал прогноз по оттоку $85-100 млрд.

При этом, в соответствии с обновленным прогнозом Минэкономразвития РФ, отток капитала из России в 2014 году составит $100 млрд вместо ранее прогнозировавшихся $90 млрд.

Отток капитала из РФ за первое полугодие 2014 года, по предварительной оценке ЦБ, достиг $74,6 млрд. В первом квартале отток составил $48,8 млрд, во втором - $25,8 млрд.

По словам Юдаевой, ЦБ не намерен значительно корректировать прогноз по ВВП.

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Как ранее сообщалось, в конце июля Минэкономразвития снизило прогноз по росту российской экономики в 2015 году с 2 до 1%. Прогноз на 2014 год оставили без изменений, он составляет 0,5%.

В конце августа ведомство повысило прогноз по инфляции на 2014 год с 5-5,5 до 7-7,5%.

По оценкам экспертов отток капитала из РФ может достигнуть $130–150 млрд.