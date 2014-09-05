Бизнес переезжает из Донбасса в основном в Киев, Львов, Днепропетровск и Харьков

Боевые действия на востоке Украины вынуждают бизнесменов переносить свои офисы и склады в более безопасные регионы, в основном в Киев, Львов, Днепропетровск и Харьков.

Об этом УНИАН сообщила пресс-службе отраслевой ассоциации URE Club со ссылкой на данные аналитиков консалтинговой компании DTZ в Украине.

«В связи с вооруженным конфликтом на востоке страны некоторые компании из Донбасса переносят свои офисы и склады в более безопасные регионы Украины. Аналитики компании DTZ Украина отмечают, что среди активных городов, куда происходит данный переезд, можно выделить Киев, Львов, Днепропетровск и Харьков», – говорится в сообщении.

При этом в DTZ отмечают, что единого определения, что такое «более безопасный регион», нет, и каждый владелец бизнеса решает для себя сам, как далеко он может перенести свои офисы или склады.

Несмотря на это, по словам директора департамента рынков капитала DTZ Украина Владимира Мысака, влияние переезда компаний на рынки указанных регионов пока незначительное.

«Влияние на заполняемость БЦ и логистических центров в связи с этими процессами пока незначительное и существенного сокращения уровня вакантности (для офисов он на сегодня составляет 23,8%, а для логистики — 10%) мы не наблюдаем», – цитирует Мысака пресс-служба.

«Влияние переезда некоторых компаний на арендные ставки также незначительное и данный процесс пока не может поменять общий тренд — давление на ставки аренды в силу большой вакантности, а также очень низкий уровень реализации площадей на рынке (бизнес не расширяется)», — добавил Мысак.

Более того, согласно исследованиям, увеличение предложения офисных помещений в Киеве на фоне очень низкой деловой активности в Украине привело к дальнейшему росту вакантности и снижению арендных ставок на рынке офисной недвижимости в украинской столице в январе-июне 2014 года.

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Как сообщал УНИАН, после аннексии Россией украинского Крыма, которой предшествовала военная оккупация полуострова и нелегитимный референдум о выходе Крыма из Украины, Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

С апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. Также не единичны случаи, когда у предпринимателей отбирают бизнес, автопарк, технику, финансовые средства или вынуждают работать на боевиков. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В течение июля и августа украинские силовики освободили от террористов ряд городов в Донецкой и Луганской областях. Однако постоянные артиллерийские обстрелы украинских военных с российской территории, поставки террористам тяжелого вооружения из РФ и фактически прямое военное вторжение «северного соседа» в конце августа не позволили украинской армии завершить освобождение Донбасса от боевиков в кратчайшие сроки. На сегодняшний день боевые действия на востоке Украины продолжаются.

Справка УНИАН. Ukrainian Real Еstate Club (URE Club) — профессиональная отраслевая организация на рынке недвижимости Украины, способствующая его развитию и совершенствованию. Участниками URE Club являются первые лица девелоперских, строительных и инвестиционных компаний, а также других компаний, составляющих инфраструктуру рынка: юридических, консалтинговых, проектных организаций, архитектурных бюро, генподрядных организаций, компаний, управляющих недвижимостью, банковских структур.

DTZ – консалтинговая компания в сфере недвижимости, входит в холдинг UGL. В 208 представительствах компании DTZ, расположенных в 52 странах мира, работает 47 тыс. сотрудников.