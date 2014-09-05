Рада может расширить господдержку малого и среднего бизнеса

Верховная Рада может расширить государственную поддержку малого и среднего бизнеса, установив минимальную норму финансирования из государственного и местного бюджетов.

Текст соответствующего законопроекта «О внесении изменений в Закон Украины «О развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Украине», автором которого является народный депутат Олег Лукашук (ВО "Батькивщина"), опубликован на сайте Рады.

Законопроектом предлагается установить ежегодный общий объем финансовой государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и объектам инфраструктуры на уровне не менее 0,1% от общего объема расходов общего фонда государственного и местных бюджетов.

Согласно законопроекту, получать финансирование смогут предприниматели, которые не имеют задолженности перед бюджетом, пенсионным фондом и фондами обязательного социального страхования кроме случаев, когда такая задолженность вызвана форс-мажорными обстоятельствами.

Также государственную поддержку предлагается распространить на зоны экспортной переработки и производства.

Порядок использования средств поддержки будет определяться Кабинетом министров.

При этом, законопроект не предусматривает дополнительных расходов из бюджета, поскольку указанная поддержка будет осуществляться за счет перераспределения бюджета.

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Как сообщал УНИАН, эксперты заявляли, что Кабинет министров Николая Азарова в госбюджете Украины на 2014 год не учитывал интересы малого и среднего бизнеса, запланировав микрокредитование предприятий на уровне 11,2 млн грн, что почти в 20 раз меньше, чем было предусмотрено правительственной программой стимулирования развития экономики на 2013-2014 годы.

Новый Кабинет министров неоднократно акцентировал внимание на том, что главным потенциалом развития отечественной экономики является рост малого и среднего бизнеса, которого сейчас фактически нет. В свою очередь Министерство экономического развития и торговли Украины ранее заявляло о намерении расширить доступ малого и среднего бизнеса к дешевым финансовым ресурсам. Для этого предлагается использовать систему коммерческих и государственных банков, а также удешевить кредиты путем открытия специальной кредитной линии, при этом особую роль отводят Европейскому инвестиционному банку.

Также в апреле более 100 бизнес-ассоциаций со всей Украины выступили за создание единой организации, которая бы объединила представителей малого и среднего бизнеса для решения проблем и отстаивания интересов предпринимателей.