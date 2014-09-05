Гривня к середине торгов на межбанке упала до 13,30 за доллар

В пятницу, 5 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов снизились до 12,9940/13,3000 против 12,75/12,98 на открытии торгов.

Как сообщили УНИАН казначеи коммерческих банков, котировки гривни по отношению к евро к середине торгов понизились до 16,8500/17,2288 против 16,4935/16,7935 на открытии торгов.

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По отношению к российскому рублю котировки гривни к 12:00 понизились до 0,3515/0,3601 против 0,3452/0,3514 на открытии торгов.