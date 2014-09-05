Первым замом Гонтаревой стал Писарук

Совета Национального банка Украины в ходе заседания 4 сентября согласовал назначение Александра Писарука на должность первого заместителя главы НБУ.

Об этом, сообщается на станице регулятора в сети Facebook.

Согласно сообщению, совет также избрал заместителем главы Совета НБУ Юрия Полунеева. При этом совет принял решение о переносе рассмотрения основных принципов денежно-кредитной политики на 2015 год на следующее заседание, которое должно состояться ориентировочно в первой половине сентября.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 1 апреля приняла постановление о назначении членов совета Нацбанка, в состав которого вошли Александр Биланенко, Станислав Буковинский, Ольга Кандыбка, Трофим Ковальчук, Виталий Ломакович и Игорь Лютый.

26 марта парламент исключил из состава совета Михаила Гончарова, Василия Горбаля, Сергея Клюева, Бориса Колесникова, Петра Порошенко и Игоря Прасолова в связи с завершением срока их полномочий.

Последний раз совет Нацбанка провел заседание в мае текущего года.

29 июля исполняющим обязанности первого заместителя главы Национального банка Украины назначен Александр Писарук вместо уволенного 7 июля в связи с выходом на пенсию Владимира Кротюка.

Писарук до 9 июля занимал пост главы наблюдательного совета «ИНГ Банка Украина» и покинул занимаемую должность по собственному желанию.