Банкиры поддерживают жесткую политику Нацбанка в период кризиса

Денежно-кредитная политика Национального банка Украины не может быть мягкой в условиях кризиса, считает глава совета Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Роман Шпек.

«К сожалению, мы еще не выстроили идеального рынка, поэтому административное регулирование имеет право на жизнь» - говорится в комментарии Шпека, переданном УНИАН пресс-службой ассоциации.

Шпек отметил, что последние действия Нацбанка в направлении курсовой стабилизации сделали рынок более жестким.

«Нельзя ставить знак равенства между жесткой политикой и плохой политикой», – сказал Шпек.

Банкир отметил, что подавляющему большинству коммерческих банков невыгодно значительное ослабление гривни и банковское сообщество ведет взвешенный диалог с регулятором.

"Банки будут страдать от этого. В частности, становится все сложнее выполнять обязательства валютным заемщикам. И здесь речь идет не только о физических, но и о юридических лицах. А существенный рост количества неплатежей по кредитам очень сильно портит финансы любого банковского учреждения", — заметил он.

Председатель правления «Укргазбанка» Сергей Мамедов на своей странице в сети Facebook отметил: несмотря на то, что вводимые регулятором ограничения будут создавать определенные неудобства как самим банкам, так и их клиентам, они являются необходимыми.

«На мой взгляд, это как раз тот случай, когда цель оправдывает средства. Прошу клиентов с пониманием относиться к временным трудностям. А банкиров призываю объединить усилия для совместного решения проблемы и избегать спекуляций на валютном рынке. Ведь стабильность ситуации зависит от поведения каждого банка», - написал банкир.

Читайте такжеНБУ договорился с банкирами удерживать курс гривни на уровне 12,4-12,9 за доллар

Как сообщал УНИАН, 27 августа курс гривни на межбанковском валютном рынке по отношению к доллару преодолел свой исторический минимум и упал до 14,4000/14,8000 грн/долл.

Нацбанк для стабилизации ситуации на валютном рынке принял ряд жестких мер в частности, повысил норму обязательной продажи валютной выручки до 100% и продлил требование по ограничению сроков расчетов по внешнеэкономическим контрактам до 90 дней, а также закрепил за собой право требовать от банков приостановки проведения операций клиентов, имеющих повышенный риск их использования в противоправных целях.

Помимо этого, регулятор отменил штрафные санкции к банкам за нарушение экономических нормативов до 1 января 2015 года и обязал банки выдавать валютные кредиты юрлицам и предпринимателям исключительно для оплаты внешнеэкономических контрактов, а также продлил ограничения на депозитном рынке и по операциям клиентов с валютой, которые действовали до 1 сентября, еще на три месяца.

Меры НБУ привели к укреплению Национальной валюты до уровня 12,4-12,9 грн/долл., регулятор заявил о намерении удерживать курс на сложившимся уровне в течение ближайших недель.