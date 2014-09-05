Нацбанк понизил официальный курс гривни на 30 копеек

На межбанке сегодня гривня также потеряла позиции.

Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины, 5 сентября с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам. 100 долларов США – 1282.2200 гривни (с 14.00 4 сентября – 1252.8758). 100 евро – 1668.8093 грн (с 14.00 4 сентября – 1647.6570). Читайте такжеГривня к середине торгов на межбанке упала до 13,30 за доллар 10 российских рублей – 3.4839 грн (с 14.00 4 сентября – 3.3573).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter