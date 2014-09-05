Нацбанк понизил официальный курс гривни на 30 копеек
14:41, 05 сентября 2014Финансы
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На межбанке сегодня гривня также потеряла позиции.
НБУ сегодня решил снизить курс гривни / Фото УНИАН
Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины, 5 сентября с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам.
100 долларов США – 1282.2200 гривни (с 14.00 4 сентября – 1252.8758).
100 евро – 1668.8093 грн (с 14.00 4 сентября – 1647.6570).
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10 российских рублей – 3.4839 грн (с 14.00 4 сентября – 3.3573).
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