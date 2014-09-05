Налоговики не дали Курченко продать активы на 5 млрд гривень

Государственная фискальная служба (ГФС) сорвала попытку находящегося в России скандально известного бизнесмена Сергея Курченко продать свои активы на сумму 5 млрд грн.

Как сообщила пресс-служба финансовых расследований ГФС, во время обыска в офисе столичного банка, который проводился в рамках уголовного производства, сотрудники департамента финансовых расследований Фискальной службы обнаружили и изъяли документы компании - хранителя ценных бумаг. Эта компания предоставляла услуги предприятиям, подконтрольным бизнесмену Курченко.

На счетах компании-хранителя в электронном виде хранились ценные бумаги, принадлежавшие олигарху, в частности, акции нефтеперерабатывающего завода, футбольного клуба, стадиона, нескольких банков и страховой компании.

Читайте такжеВ Австрии заморозили совместный бизнес Курченко и сына Азарова

"Ценные бумаги общей номинальной стоимостью 5,4 млрд грн были приобретены за средства, полученные незаконным путем", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) по указанию ГФС запретила проводить любые операции с ценными бумагами, принадлежащими Курченко.

«Акции будут "заморожены", поскольку их приобретение - это фактическая легализация средств, полученных незаконным путем. Таким образом, были предупреждены потери государственного бюджета на сумму стоимости ценных бумаг», - сообщила Фискальная служба.

Согласно сообщению, следствие продолжается.

Читайте такжеГПУ назвала ВЕТЭК Курченко "преступной организацией"

Как сообщал УНИАН, в мае министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что компании, входящие в холдинг Сергея Курченко ВЕТЭК, за последние два года ввезли по фиктивным документам на территорию Украины свыше 5 млн тонн нефтепродуктов на сумму 36 млрд грн. По документам, данные нефтепродукты не должны были реализовываться на территории Украины, а должны были поставляться в третьи страны, что позволяло компаниям Курченко уклоняться от уплаты налогов. По оценкам МВД, преступный доход Курченко от указанной деятельности составил около 7 млрд грн.

Сейчас Курченко объявлен в международный розыск, и правоохранительные органы принимают меры по его задержанию.