Кабмин назначил Максюту и.о. министра экономразвития

15:29, 05 сентября 2014
Финансы
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Кабмин обнародовал постановление о назначении и.о. министра экономразвития.

Фото УНИАН

Кабинет министров Украины обнародовал постановление о назначении первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины Анатолия Максюты временным исполняющим обязанности министра.

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Согласно документу, обнародованному на веб-портале Кабмина, Максюта будет исполнять обязанности министра до назначения на эту должность нового чиновника в установленном законом порядке.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада поддержала решение об освобождении Павла Шереметы от должности министра экономического развития и торговли. 

«За» проголосовали 252 народных депутата из 314, зарегистрированных в сессионном зале.  Как отметил председатель Верховной Рады Александр Турчинов, ряд депутатов просили пригласить Шеремету в сессионный зал для выступления, чтобы услышать об основаниях, на которых он подал заявление об отставке.

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