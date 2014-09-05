Межбанк закрылся долларом по 13,30 грн

В пятницу, 5 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 13,0000/13,3000 против 12,9940/13,3000 на 12:00.

Как сообщили УНИАН казначеи коммерческих банков, котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов установились на уровне 16,8467/17,2354 против 16,8500/17,2288 на 12:00.

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По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов понизились до 0,3539/0,3623 против 0,3515/0,3601 на 12:00.