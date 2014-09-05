Иршанский и Вольногорский комбинаты Фирташа отдавали государству лишь 10% дохода в год

Кабинет министров Украины вернул в госсобственность Иршанский горно-обогатительный комбинат и Вольногорский горно-металлургический комбинаты, ранее арендованные компанией «Крымский титан» бизнесмена Дмитрия Фирташа, которые при прибыли минимум в 1 млрд грн приносили государству доходов только на 100 млн грн. Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Государство вернуло себе контроль над комбинатами, которые ранее были в так называемой аренде у бывшей власти. При прибыли в 1 млрд грн в год минимум, государство получило аж 100 млн грн. Поэтому мы вернули эти комбинаты в государственную собственность», - сказал глава правительства.

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При этом он отметил, что далее правительство примет решение относительно того, как быть дальше с этими комбинатами. «Дальше правительство пример решение или приватизировать объединенную горно-химическую компанию, или корпоратизировать ее, или оставить эти комбинаты исключительно в 100% государственной собственности», -сказал Яценюк.

Ранее Кабинет министров Украины обязал Министерство экономического развития и торговли Украины закрепить право хозяйствования на имущественных комплексах Иршанского горно-обогатительного комбината и Вольногорского горно-металлургического комбината за государственным предприятием «Объединенная горно-химическая компания». Процедура передачи имущественных комплексов двух предприятий предусматривает, что сначала они должны быть переданы Фондом государственного имущества в ведение Минэкономразвития - на основании прекращения договора их аренды частным акционерным обществом «Крымский титан».

Затем, Минэкономразвития должно передать эти предприятия в госкомпанию и одновременно предложить наиболее эффективные механизмы использования производственных мощностей, включая организационно-правовую форму такого использования. Кроме того, Минэкономразвития поручено подать предложения об объемах и источниках инвестиций в предприятия титановой отрасли.

«Государственной службе геологии и Государственной службе горного надзора и промышленной безопасности необходимо обеспечить выдачу госпредприятию «Объединенная горно-химическая компания» соответствующих лицензий и документов разрешительного характера, одновременно аннулировав такие лицензии, имевшиеся у частного предприятия «Крымский титан» или его дочерних предприятий в связи с использованием Иршанского и Вольногорского месторождений», - говорится в постановлении правительства.

Также Житомирской и Днепропетровской облгосадминистрациям предписано расторгнуть договоры аренды с «Крымским титаном» и заключить такие договоры в недельный срок с госпредприятием «Объединенная горно-химическая компания», а Минагрополитики, Госагентству по земельным ресурсам и Госагентству по лесным ресурсам предписано передать госпредприятию документацию на пользование новыми земельными участками для расширения карьеров и добыче полезных ископаемых.

Как сообщал УНИАН, в 2008-2009 годах государство уже пыталось вернуть под свой контроль Вольногорский ГМК и Иршанский ГОК, однако проиграло борьбу. С приходом к власти Виктора Януковича, Дмитрий Фирташ смог без проблем продлить аренду комбинатов. Однако в начале июня 2014 года ФГИУ по поручению Кабмина уведомил компанию «Крымский титан» о намерении расторгнуть договоры аренды целостных имущественных комплексов Иршанского горно-обогатительного комбината и Вольногорского горно-металлургического комбината. В середине августа структуры Фирташа, намереваясь приостановить процесс возврата предприятий государству, пытались незаконно продлить аренду. По информации экс-министра промполитики Валерия Мазура, администрация предприятий заставляла рабочих под страхом увольнения ставить свои подписи под обращениями в органы власти.

По мнению политолога Тараса Березовца, контроль структур Фирташа над предприятиями химической, титановой и энергетической промышленности Украины несет риски для отечественной экономики, поскольку реально все эти активы управляются Россией, которая ведет с Украиной открытую войну.

Справка УНИАН. Иршанский ГОК (Житомирская обл.) осуществляет добычу ильменитовых руд общей мощностью около 400 тыс. тонн в год. Вольногорский ГМК (Днепропетровская обл.) ежегодно производит до 200 тыс. тонн ильменита, который используется для дальнейшего производства титановой продукции.

Структуры Дмитрия Фирташа контролируют более 70% украинских облгазов, а также более половины отечественных химических предприятий. Сейчас Фирташ находится под домашним арестом в Вене.