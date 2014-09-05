Золотовалютные резервы НБУ за месяц сократились на $239 млн

Золотовалютные резервы Национального банка Украины на 1 сентября 2014 года составили 15,831 млрд долл., что на 1,48%, или на 239 млн долл., меньше показателя на 1 августа в 16,070 млрд долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

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По данным НБУ, с начала текущего года резервы сократились на 22,46%, или на 4,585 млрд долл.

На 1 сентября резервы в иностранной валюте составили 14,163 млрд долл., резервная позиция в МВФ – 0,03 млн долл., специальные права заимствования – 1,68 млн долл., золото – 1,667 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Национального банка Украины на 1 августа 2014 года составили 16,069 млрд долл., что на 5,9%, или на 1,013 млрд долл., меньше показателя на 1 июля в 17,083 млрд долл.

В 2013 году резервы НБУ снизились на 16,83%, или на 4,130 млрд долл., – до 20,416 млрд долл.

В феврале НБУ перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке и принял решение не вмешиваться в валютный рынок в форме интервенций.

Одновременно регулятор поддерживает ликвидность банковской системы и ужесточил меры к валютным спекулянтам.