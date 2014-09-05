Инфляция в Украине ускорилась до 0,8%

Инфляция в Украине в августе по сравнению с июлем 2014 года ускорилась до 0,8% с 0,4%, зафиксированных в июле по сравнению с июнем, сообщается на сайте Государственной службы статистики.

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

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Согласно сообщению, в годовом выражении (против августа 2013 года) инфляция ускорилась до 14,2% с 12,6%, зафиксированных месяцем ранее.

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С начала 2014 года, к декабрю 2013 года, инфляция в августе ускорилась до 12,9% с 12,0%, зафиксированных месяцем ранее.

По информации Госстата, в августе против июля больше всего подорожали яйца – на 13,6% (против августа 2013 года – на 20,6%), железнодорожный транспорт – на 8,6% (17,5%) водоснабжение – на 7,4% (42,3%), канализация – на 7,1% (60,5%), транспортные средства – на 5% (40,4%), топлива и масла – на 4,8% (49,3%), безалкогольные напитки – на 2,2% (16,2%), подсолнечное масло – на 2,4% (3,8%).

Наибольшее снижение цен зафиксировано на овощи – на 20,8% (к августу 2013 – снижение на 18,6%), фрукты – на 3,4% (рост на 41,7%).

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в июле по сравнению с июнем 2014 года замедлилась до 0,4% с 1%, зафиксированного в июне по сравнению с маем.

В 2013 году потребительские цены в Украине выросли на 0,5%.

Правительство прогнозирует инфляцию по итогам 2014 года на уровне 12-14%.

Международный валютный фонд прогнозирует ускорение инфляции в текущем году до 16%.