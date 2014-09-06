Новые санкции ЕС могут затронуть "Газпромбанк" и "Газпром нефть"
03:17, 06 сентября 2014Финансы
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Новые антироссийские санкции ЕС могут затронуть "Газпромбанк" и "Газпром нефть".
Новые санкции ЕС могут затронуть "Газпромбанк" и "Газпром нефть" / ИТАР-ТАСС
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник.
По его словам, компаниям могут ограничить доступ к европейским займам, передает ИТАР-ТАСС.
По данным диписточника, "Газпромбанк" и "Газпром нефть" могут попасть под санкции ЕС.
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Источник во внешнеполитической службе ЕС сообщает, что Евросоюз принял решение расширит списокфигурантов черного списка для России и Украины, которых в ЕС считают ответственными за эскалацию насилия на востоке Украины. Также сообщается, что новые санкции Евросоюза против России могут вступить в силу с 9 сентября.
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