Новые санкции ЕС могут затронуть "Газпромбанк" и "Газпром нефть"

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник.

По его словам, компаниям могут ограничить доступ к европейским займам, передает ИТАР-ТАСС.

По данным диписточника, "Газпромбанк" и "Газпром нефть" могут попасть под санкции ЕС.

Читайте такжеКэмерон: новые санкции против России будут, но потом их могут отменить

Источник во внешнеполитической службе ЕС сообщает, что Евросоюз принял решение расширит списокфигурантов черного списка для России и Украины, которых в ЕС считают ответственными за эскалацию насилия на востоке Украины. Также сообщается, что новые санкции Евросоюза против России могут вступить в силу с 9 сентября.