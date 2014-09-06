Луганщина оценила ущерб от боевых действий в 3 млрд гривень

Об этом сообщает Департамент экономического развития и торговли Луганской облгосадминистрации.

«Серьезные повреждения получили 123 объекта жилищного строительства, 3311 — электроснабжения, 21 учреждение охраны здоровья, 65 общеобразовательных учебных заведений, а также объектов физической культуры и спорта, 74 объекта дорожно-транспортной инфрастуктуры и 65 промышленных», - отметили в ОГА.

По информации департамента, общая сумма ущерба уже составляет более 3,1 млрд грн.

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В первоочередном восстановлении нуждаются 40 объектов, в числе которых 22 жилых дома, 9 медицинских учреждений, 5 учебных заведений, 4 объекта транспортной инфраструктуры.

Для их восстановления потребуется 119,8 млн грн, около 20 из которых придется потратить на проектирование и обследование несущей способности строений.

По данным ОГА, уже определен источник финансирования — им станет резервный фонд.

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