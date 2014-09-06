В Харькове прошел VI Международный экономический форум
Харьков имеет колоссальный потенциал инвестиционной привлекательности, считают бизнесмены
Харьковщина имеет все возможности для того, чтобы стать колыбелью нового украинского экономического чуда. Те примеры уникальных инвестиционных и инновационных решений, которые были здесь реализованы бизнесменом Александром Ярославским в ходе подготовке к Евро-2012, доказывают высокий потенциал региона.
Такое мнение 5 сентября высказала директор отеля Kharkiv Palace 5* Ольга Соколенко во время торжественного закрытия VІ Международного экономического форума "Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы!», сообщают eizvestia.com.
"Наш отель – символ инвестиционных успехов Харьковщины. Александр Ярославский вложил в его создание более 120 млн долларов, участвуя в качестве частного инвестора в подготовке города к Евро-2012. Без этого Харьков остался бы без турнира, так как в регионе не было отеля должного уровня для того, чтобы разместить штаб-квартиру УЕФА и целевые группы участников чемпионата. Этот пример из собственной истории дает нам право считать, что в Харькове, несмотря на нынешнее непростое время, есть колоссальный потенциал инвестиционной привлекательности", – заявила Ольга Соколенко.
По ее словам, подтверждают этот тезис и бизнесмены, которые, приезжая в город, останавливаются в отеле Ярославского. "Являясь в некотором смысле сердцем деловой активности региона, KharkivPalace 5* наблюдает за процессами, доказывающими: Слобожанщина имеет все возможности для того, чтобы стать колыбелью нового украинского экономического чуда", – отметила директор отеля.
Она уверена в том, что завершившийся в первой столице инвестиционный форум может стать катализатором данных процессов. Собравшиеся на нем представители отечественного и мирового бизнес-сообщества, государственные и общественные деятели смогли выработать целый ряд сценариев и путей развития, реализовывая которые страна сможет сделать качественный экономический рывок.
Как сообщалось ранее, VI Международный экономический форум "Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы!" – одна из главных коммуникационных площадок для представителей отечественного и международного бизнеса, инвестиционных и финансовых компаний, дипломатических миссий, руководителей государственных структур. Мероприятие прошло 5 сентября в пятизвездочном отеле Kharkiv Palace, возведенном на средства Александра Ярославского в рамках подготовки города к Евро-2012.
В текущем году организаторам форума традиционно удалось собрать представительный и авторитетный пул экспертов: руководителей отечественных подразделений таких компаний, как IBM, Microsoft, Nestlé, Philip Morris, PwC, Shell; представителей USAID, Американской торговой палаты, ЕББР в Украине, совместных проектов ЕС и ООН, Канадского агентства международного развития, TheBleyzerFoundation (включая президента фонда – Майкла Блейзера); а также чрезвычайных и полномочных послов таких стран, как Азербайджан, Беларусь, Вьетнам, Латвия, Польша, Словения, Турция.