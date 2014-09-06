В Харькове прошел VI Международный экономический форум

Харьковщина имеет все возможности для того, чтобы стать колыбелью нового украинского экономического чуда. Те примеры уникальных инвестиционных и инновационных решений, которые были здесь реализованы бизнесменом Александром Ярославским в ходе подготовке к Евро-2012, доказывают высокий потенциал региона.

Такое мнение 5 сентября высказала директор отеля Kharkiv Palace 5* Ольга Соколенко во время торжественного закрытия VІ Международного экономического форума "Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы!», сообщают eizvestia.com.

"Наш отель – символ инвестиционных успехов Харьковщины. Александр Ярославский вложил в его создание более 120 млн долларов, участвуя в качестве частного инвестора в подготовке города к Евро-2012. Без этого Харьков остался бы без турнира, так как в регионе не было отеля должного уровня для того, чтобы разместить штаб-квартиру УЕФА и целевые группы участников чемпионата. Этот пример из собственной истории дает нам право считать, что в Харькове, несмотря на нынешнее непростое время, есть колоссальный потенциал инвестиционной привлекательности", – заявила Ольга Соколенко.

По ее словам, подтверждают этот тезис и бизнесмены, которые, приезжая в город, останавливаются в отеле Ярославского. "Являясь в некотором смысле сердцем деловой активности региона, KharkivPalace 5* наблюдает за процессами, доказывающими: Слобожанщина имеет все возможности для того, чтобы стать колыбелью нового украинского экономического чуда", – отметила директор отеля.

Она уверена в том, что завершившийся в первой столице инвестиционный форум может стать катализатором данных процессов. Собравшиеся на нем представители отечественного и мирового бизнес-сообщества, государственные и общественные деятели смогли выработать целый ряд сценариев и путей развития, реализовывая которые страна сможет сделать качественный экономический рывок.

Как сообщалось ранее, VI Международный экономический форум "Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы!" – одна из главных коммуникационных площадок для представителей отечественного и международного бизнеса, инвестиционных и финансовых компаний, дипломатических миссий, руководителей государственных структур. Мероприятие прошло 5 сентября в пятизвездочном отеле Kharkiv Palace, возведенном на средства Александра Ярославского в рамках подготовки города к Евро-2012.

В текущем году организаторам форума традиционно удалось собрать представительный и авторитетный пул экспертов: руководителей отечественных подразделений таких компаний, как IBM, Microsoft, Nestlé, Philip Morris, PwC, Shell; представителей USAID, Американской торговой палаты, ЕББР в Украине, совместных проектов ЕС и ООН, Канадского агентства международного развития, TheBleyzerFoundation (включая президента фонда – Майкла Блейзера); а также чрезвычайных и полномочных послов таких стран, как Азербайджан, Беларусь, Вьетнам, Латвия, Польша, Словения, Турция.