Фунт стерлингов обвалился в преддверии референдума о независимости Шотландии

Курс фунта стерлингов снизился до минимума почти 10 месяцев, так как менее чем за две недели до референдума о независимости Шотландии опрос показал, что 51 процент населения проголосовали бы "за", передает Reuters.

Читайте такжеДжоан Роулинг пожертвовала миллион на кампанию против независимости ШотландииКурс фунта упал на 0,77 процента до $1,6207, ранее подешевев до $1,6165 - уровня, невиданного с конца ноября прошлого года. Против евро фунт снизился до минимума почти трех недель 80,17 пенса за евро, а против иены упал до трехмесячного минимума 169,68 иены.

Евро подешевел на 0,08 процента до $1,2940, упав на прошлой неделе до 14-месячного минимума $1,2920, а курс доллара к иене снизился на 0,02 процента до 105,06 иены.

Читайте такжеВеликобритания не позволит независимой Шотландии использовать фунт стерлинговРост занятости в США в августе замедлился до минимума восьми месяцев, и еще большее число американцев прекратило поиски работы.

Австралийский доллар подешевел на 0,13 процента до $0,9367, слабо отреагировав на внешнеторговые показатели Китая - крупнейшего экспортного рынка австралийского сырья. Китай в августе повысил экспорт на 9,4 процента при прогнозе роста на 8 процентов, а импорт снизился на 2,4 процента.