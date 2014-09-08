Гривня на открытии межбанка укрепилась до 12,95 за доллар

В понедельник, 8 сентября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 12,7000/12,9500, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Котировки по евро-гривне ушли вниз до 16,4310/16,7575.

Цены на российскую валюту снизились до 0,3424/0,3491.

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Как сообщал УНИАН, в пятницу, 5 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 13,0000/13,3000 против 12,9940/13,3000 на 12:00.

Нацбанк в пятницу на рынок не выходил.