Минфин лишил четыре банка права выплачивать зарплату бюджетникам

Министерство финансов Украины исключило из перечня уполномоченных банков для выплаты зарплат сотрудникам государственных бюджетных учреждений четыре финучреждения, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, соответствующее решение о прекращении выполнения функций уполномоченного банка «Золотые ворота», «Актив-Банка», «Терра Банка», банка «Морской» принято 4 сентября на заседании конкурсной комиссии.

На сегодняшний день победителями конкурса по определению уполномоченных банков, через которые может осуществляться выплата заработной платы работникам бюджетных учреждений, являются 72 коммерческих банка.

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Как сообщал УНИАН, в декабре 2013 года Минфин обнародовал проект приказа, изменяющего порядок конкурсного отбора банков для выплаты зарплаты работникам бюджетных учреждений. Согласно новому порядку, к участию в конкурсе допускаются банки, принадлежащие государству не менее чем на 75%, и уставный капитал которых составляет не менее 10 млрд грн. По мнению банкиров, такие изменения ограничивают конкуренцию на банковском рынке и являются попыткой ввести дискриминационные условия для 99% банков Украины.

В марте Министерство финансов Украины по результатам конкурса по определению уполномоченных банков для выплаты зарплат сотрудникам государственных бюджетных учреждений выбрало 80 банков, действующих на территории Украины.