Рубль падает в ожидании новых санкций

Валютные торги на Московской бирже в понедельник начались со снижения курса рубля, сообщает Прайм.

Доллар дорожает на 18 копеек - до 37,10 рубля за доллар, евро растет на 17 копеек - до 48 рублей.

Бивалютная корзина прибавляет 17 копеек и стоит 42 рубля.

Сегодня ЕС примет решение по новому пакету санкций в отношении России. Как сообщает The Wall Street Journal, в "черный список" компаний, которым будет запрещено получать долговое финансирование в Евросоюзе, могут попасть "Роснефть", "Газпром нефть" и "Транснефть", а также ряд непубличных оборонных предприятий.

"Если лидеры ЕС сегодня подтвердят, что перемирие соблюдается,то санкции отложат. Это должно позитивно отразиться на рубле и снизить валютные курсы на 20-30 копеек. Если всё-таки санкции будут введены, последует резкий рост евро и доллара на 50 копеек", - прогнозирует аналитик "Альпари" Владислав Антонов.

Кроме того, рынок не до конца верит, что военные действия окончательно прекратились на территории Украины.

На рубль давит также ситуация на нефтяном рынке. Из-за роста доллара после смягчения политики ЕЦБ нефть на этой неделе может уйти ниже 100 долларов за баррель, предупреждает главный аналитик ООО "Управление Сбережениями" Александр Потавин.