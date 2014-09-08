Китай и Аргентина ограничивают использование доллара во взаимной торговле

Китай и Аргентина приступили к практическому внедрению мер, которые позволят существенно уменьшить долю долларовых расчетов во взаимной торговле и перевести товарооборот на юань, передает ПРАЙМ.

Читайте такжеУкраина может полностью отказаться от потребительских товаров из России - замминистраПо данным аргентинского издания La Nacion, ЦБ Аргентины и Народный банк Китая запускают валютные свопы - соглашения, которые позволят наладить прямой обмен национальными валютами на уровне центробанков, минуя конвертацию в доллар на мировом рынке.

Этот шаг позволит аргентинским импортерам китайских товаров расплачиваться за них в юанях, получая китайскую валюту через центробанк в случае необходимости.

Читайте такжеПравительство Аргентины объявило дефолтПервый транш в юанях в рамках валютного свопа поступит в Аргентину до конца года. Его объем будет эквивалентент миллиарду долларов.

Общий объем валютных свопов, о которых власти Китая и Аргентины договорились в июле, составит в эквиваленте 11 миллиардов долларов.