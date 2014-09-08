Украина получила $500 млн кредита от Всемирного банка

Украина 8 сентября получила 500 млн долл. кредита от Всемирного банка на поддержку реформ в финансовом секторе, сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

«Сегодня Минфин Украины получил средства первого займа на политику развития в финансовом секторе в сумме 500 млн долл. США в рамках соглашения между Украиной и Международным банком реконструкции и развития, подписанного 8 августа 2014», - говорится в сообщении.

Напомним, что заем является частью общей помощи по преодолению кризиса в Украине, о которой группа Всемирного банка объявила в марте текущего года и объем которой до конца 2014 года составит 3,5 млрд долл.

По данным министерства, заем привлечен на 16 лет с 7-летним льготным периодом по переменной процентной ставке (на дату подписания - 0,63%), одноразовая комиссия - 0,25%.

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В Минфине отметили, что заем будет направлен на поддержку реформирования банковского сектора и внедрение комплексной программы антикризисного управления в финансовом секторе Украины, в частности, на усиление операционного, финансового и регуляторного потенциала Фонда гарантирования вкладов физических лиц, улучшение платежеспособности банковской системы, укрепление правовой и институциональной базы для повышения устойчивости и эффективности банковской системы в долгосрочной перспективе.

Как сообщал УНИАН, Всемирный банк рассмотрит возможность увеличения объема финпомощи украинскому банковскому сектору на 500 млн долл. - до 1 млрд долл.

Всемирный банк является основным партнером Украины в области развития. С момента присоединения Украины к Всемирному банку в 1992 году общий объем обязательств банка в стране достиг более 9 млрд долл. США в рамках 45 проектов и программ.

4 сентября Украина получила второй транш кредита от Международного валютного фонда в объеме 1,39 млрд долл. в рамках выполнения двухлетней кредитной программы stand-by.