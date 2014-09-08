Цена лицензии на 3G-связь в Украине стартует с 2 млрд гривень

Кабинет министров Украины принял решение разрешить выдачу трех лицензий на связь стандарта 3G (UMTS), сообщила на своей странице в соцсети Facebook эксперт по вопросам телекоммуникаций Елена Минич, присутствовавшая на заседании Кабмина 5 сентября.

«Принято решение выставить на тендер три лицензии на 3G в диапазоне 2100 МГц (вместо одной) для честной и конкурентной ситуации на рынке и для обеспечения всех наших абонентов равными условиями в использовании 3G мобильным интернетом и для максимизации денежных поступлений в бюджет», - написала Минич.

По её словам, предлагаемая стартовая цена одной лицензии будет составлять 2 млрд грн. При этом операторы должны будут также взять на себя расходы по проведению конверсии радиочастотного ресурса, стоимость которой оценивается в 1,6 млрд грн.

Минич также отметила, что правительство решило провести конверсию всего диапазона частот в 90 МГц для всех трех лицензий в соответствии с разработанным планом конверсии Министерства обороны.

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Как сообщал УНИАН, 23 июля президент Украины Петр Порошенко поручил Кабинету министров при участии других органов исполнительной власти до 15 августа принять ряд мер по конверсии радиочастотного ресурса для внедрения в Украине технологии третьего поколения UMTS (3G). Вместе с тем, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), должна будет до 30 октября провести конкурс на получение операторами лицензий для предоставления услуг связи в стандарте 3G. Для того чтобы уложиться в указанные временные рамки, НКРСИ должна была объявить о конкурсе за 60 дней до его проведения, то есть конечный срок истек ещё в начале сентября.

В начале сентября в Кабмине состоялось совещание, на котором рассматривалось решение внести изменения в проект постановления №993, разработанный Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

Согласно данным изменениям, правительство предлагало выдать в этом году только одну лицензию на радиочастотный ресурс с общей шириной полосы 30 МГц стоимостью 2 млрд грн. При этом конверсию оставшегося диапазона в 60 МГц, на котором раньше также планировалось внедрить 3G-связь, провести за бюджетные средства в течение следующих трех лет. Таким образом, предлагалось вернуться к выдаче других лицензий для двух операторов в 2018 году.

Участники рынка телекоммуникаций выступили категорически против выдачи только одной лицензии, так как это, по их мнению, негативно повлияет на распространение 3G-связи в Украине и приток инвестиций в отрасль и страну. При этом цена на услуги в виду завышенной стоимости лицензии и монопольного положения победителя конкурса может быть выше, чем она могла быть при «конкурентной обстановке».